"جميلة" الحلقة 15.. الرجل الغريب يخبر بطلة المسلسل أنه والدها

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023 العديد من الأحداث المهمة.

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أبرز المشاهد



يقابل الرجل "رجب جميلة و يخبرها انه والدها، و يخلصها منه فرض الامن، يخبر هشام ان جميلة مستعدة للحمل الان و يطلب منها الانتظار، تستغرب جميلة من كلام هشام حين اخبرها من قبل ان "التبويض لديها في حالة كسل"، ترفض جميلة و زياد الانتظار و تطلب منه تحديد ميعاد لعملية الحقن، يكتب لها هشام بعض الأدوية لتقوية جدار الرحم بالإضافة لبعض الفيتامينات، و يحدد لها موعد العملية، تستغرب جميلة من حالة هشام و تطلب منه العودة لزوجته شيري و لكنه يعترف لهم ان الحياة بينهم مستحيلة خاصا في عدم وجود حب بينهم تحاول جميلة و زياد مع هشام و لكنه مصر على رأيه.



تتصل ممرضة هشام بشيري و تخبرها عن زيارة جميلة و زياد لهشام في العيادة و تعدها شيري بمكافئة سخية، يخبر هشام نرمين ما حدث و تثور كعادتها، تتصل شيري بهشام و تعاتبه "بدافع الشك" عن عدم اخبارها و يرتبك هشام، تزور مي شيري و تخبرها عن قرب وصول طاولة القمار الجديدة، تطلب شيري من مي الموافقة على زواجها من أكرم رغم اعتراض مي بسبب عدم ثراء أكرم و لكن تقنعاها شيري، تحاول نرمين مع هشام لمنع حمل جميلة من زياد و يؤكد لها ان أطباء النساء في كل مكان و يمكن ان تلجئ جميلة لغيرة.



يفصح هشام لنرمين عن مدى حقدة على زياد بداية من سنوات الدراسة في الجامعة حتى الان، ترفض ماجي حضور فرح أكرم رغم محاولات أمير معها اعتراضاً شخصية مي الغير مسئوله، تكتشف جميلة غباء شريف بعد طرح الفيديوهات المفبركة و تتصل بوالدتها و تخبرها ان الفيديوهات تم تصويرها في مكتب والدها، تؤكد لها شهيرة عدم علمها بالفيديوهات، تخبر جميلة والدتها بزيارة الرجل الغريب "رجب" و ترتبك شهيرة و تحاول معرفة ما حدث بالتفصيل، يؤكد رجب باكياً لزوجته زينب انه سيخبر جميلة ابنته بالحقيقة، تطلب جميلة إجازة من العمل استعدادا للحمل و يوافق رئيسها في العمل، "فلاش باك" صوت شهيرة و يبدوا اصغر سناً و به لهجه مختلفة تخبر رجب ماذا تفعل



قصة مسلسل "جميلة"

عندما يتركها حامل و يسافر للعراق يؤكد لها رجب انه عندما يستقر سيرسل لها و للأولاد و تسالة عن أكرم و يؤكد لها انه مثل ابنه، تتصل جميلة بأمير و يرد على اتصالها أكرم و يؤكد لها انه سيتزوج مي في تمام الثامنة مساء و تتحداه في إتمام الزواج، يراقب رجب البيت من بعيد و يتأكد فور مشاهدته لأكرم ان جميلة ابنته، تزور شهيرة طارق في مكتبه و هي مبتسمه و راضية و تخبره انها اشتاقت له و تخبره انها بعد تفكير عميق قررت ان تتزوج طارق و تطلب منه تحديد مهر لها، و تطلب منه قتل شخص ما يهدد ما فعلته طوال حياتها و تعطية مسدس.



جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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