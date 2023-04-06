شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يكتشف سبب الرغبة فى قتله بالحلقة الأخيرة من كشف مستعجل والان مع تفاصيل الخبر
وانتصر دكتور سهام في النهاية على العصابة التي أرادت قتله، فبسبب الفلاشة التي سرقها يوسف وما يتضمنها من ملفات تُدين رجل الأعمال وتورطه في جرائمه، استطاع دكتور سهام إبلاغ الشرطة وتم القبض عليهم، وانتهت الحلقة بخدعة أجراها دكتور سهام حتى يتأكد الجميع بأن يوسف مات، ليبدأ كل منهما حياة جديدة بعيدًا عن الماضي.
ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.
ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.