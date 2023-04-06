شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يكتشف سبب الرغبة فى قتله بالحلقة الأخيرة من كشف مستعجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن معرفة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) سبب محاولات يوسف (مصطفى خاطر) لقتله، حيث أدرك أن بسبب جلسة علاجية أجراها لأحد كبار رجال الأعمال في الدولة، ومعرفته بأسراره وعملياته الفاسدة، أراد رجل الأعمال قتله حتى لا يُفشي دكتور سهام سره.

وانتصر دكتور سهام في النهاية على العصابة التي أرادت قتله، فبسبب الفلاشة التي سرقها يوسف وما يتضمنها من ملفات تُدين رجل الأعمال وتورطه في جرائمه، استطاع دكتور سهام إبلاغ الشرطة وتم القبض عليهم، وانتهت الحلقة بخدعة أجراها دكتور سهام حتى يتأكد الجميع بأن يوسف مات، ليبدأ كل منهما حياة جديدة بعيدًا عن الماضي.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.