شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة الأخيرة.. أحمد أمين يعلم بسجن شقيقه له وتجارته فى الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الصفارة والذى يتم عرضه على قناة dmc، باستمرار شفيق (أحمد أمين) فى حياته الجديدة وتواجده فى المنزل بعيداً تماماً عن الأحداث والاجتماعات والعمليات التى يجريها أخيه وجيه (طه دسوقى) وعلاء (حاتم صلاح) وزوجته شيرين (آية سماحة)، حيث يخفون عن شفيق عملهم فى تجارة الآثار.

يصمم شفيق على الذهاب مع وجيه وشيرين وعلاء والتواجد معهم فى العملية الجديدة التى يعتقد أنها شحنة ألبان، وبعد إلحاح يوافق وجيه على اصطحابه معه ووضعه فى سيارة حارسه الخاص فارس الذى يلازمه فى كل مكان من أجل إبعاده عن العمليات وصفقات الآثار، وفى جلسة فضفضة يخبر فارس شفيق أن وجيه هو الذى وضعه فى السجن، وأنه يقوم حالياً بإنهاء صفقة آثار كبرى.





مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.