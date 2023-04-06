شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 15.. جونى يختار العترة للمشاركة فى مسرحيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار جونى "أحمد مكى" العترة "محمد محمود" للمشاركة فى مسرحيته الجديدة التى بدأ فى اختيار كل المواهب من المزاريطة خلال أحداث الحلقة الخامسة عشرة، من مسلسل الكبير أوى 7، وأعرب العترة عن سعادته للمشاركة فى المسرحية وأن الدور مناسب على جسمه.

كما ذهب الكبير لدكتور ربيع "بيومى فؤاد" لإبلاغه أن العترة يحتاج إلى علاج وأنه مريض، وبعد ذلك أحضر دكتور ربيع شنطته للهرب من المزاريطة خوفا من الكبير.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.