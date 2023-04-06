شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يواجه 5 ابتلاءات فى مسلسل ضرب نار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل ضرب نار تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية "جابر" التي يجسدها النجم أحمد العوضي، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبيرفى الحلقات الماضية، إذ عانى جابر (أحمد العوضي) منذ بداية العمل من عدد من الابتلاءات، حتى قرارة النهائي بالانتقام ممن ظلمه.

جابر يهرب من قريته

كان أول هذه الابتلاءات التي أصابت جابر، خلال الحلقة الأولى من العمل، وبعد قيام ابن عمه بقتل أحد كبار القرية، اضطراره للهرب من قريته إلى القاهرة تحديدا في شبرا، وترك أهله وعائلته، ومحله، والبحث عن مكان للعمل والإقامة، وخلال الحلقة 6 من العمل، يأتي قرار رسمي بإبعاده عن القرية لمدة عام كامل، بعد قرار المجلس العرفي.



الهروب من قريته



توزيع أدوية مغشوشة



حبسه



فقد أرضه