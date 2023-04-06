شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 15 .. وفاة لبنى ونس قبل معرفة أحمد داش حقيقة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة، توفيت الفنانة لبنى ونس "فاطمة" التي قامت بتربية "سيف" الفنان أحمد داش، ابن الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية خلال أحداث المسلسل، وكادت أن تخبر سيف بحقيقة والده ولكن لم يحدث.

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنانة محمد رمضان طلب والدته الفنانة هالة صدقى منه طلاق زوجته الرابعة زينة، وان ايمان العاضى زوجته الثالثة اخبرت والدته ان زينة تزوجت من ابنها ، رغبة منها فى الحصول على الأموال مقابل سد ديون والدها وخروجه من السجن وليس حبا فيه .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.