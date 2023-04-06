شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 15.. سماء إبراهيم مفاجأة الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، العديد من الأحداث، حيث توصلت الدكتورة سميحة - يسرا إلى انشراح - سماء ابراهيم، والتى تعد همزة الوصلة بينها وبين نانا سوسو حماة الدكتورة سميحة، وأثناء اللقاء الأول بين سماء ابراهيم ويسرا تجد فوقية وهى فى مشهد كوميدى ملىء بالضحك بسبب استقبال انشراح للدكتورة سميحة.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.