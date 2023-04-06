شكرا لقرائتكم خبر عن 1000حمد لله ع السلامة الحلقة 15.. كوميديا يسرا وشيماء سيف أثناء شراء الخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، ترك أكرم لزوجته فوقية والدكتورة سميحة فى منتصف الطريق وعاد لشقته التى تضررت بسبب غرقها، واضطرت يسرا أن تذهب للبحث عن "طنط سوسو" ومعها فوقية، وأثناء سيرهم تسوقت فوقية واشترت الخضار من السوق بأسعار أقل من المعتاد فى مشهد كوميدى للغاية.

ومع تتابع الأحداث، أخذت الدكتورة نيللى سامح من المنزل حتى تجرى له إشاعة وتفحصها مع مديرتها للتأكد من تشخيصه.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

ويذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.