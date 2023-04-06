شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 15.. غرق شقة محمد ثروت وشيماء سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، حيث استقل اكرم - محمد ثروت السيارة لتوصيل الدكتورة سميحة ومعها زوجته فوقيه إلى منطقة منشية ناصر، من أجل البحث عن طنط سوسو، وخلال سيرهم استقبل اكرم مكالمة هاتفيه تفيد بغرق شقته بعدما تركت فوقيه زوجته حنفية المياه مفتوحة قبل نزولها.

وطلبت الطبيبة المعالجة التى تكرش على سامح وهى ابنة خالة فوقية، ـن يرسل لها الأشعة على تطبيق واتساب.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.