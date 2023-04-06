شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم "جان دو باري" قبل عرضه في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مهرجان كان السينمائي عن اختيار فيلم "جان دو باري"، من إخراج مايوين، للعرض الافتتاحي ضمن دورته السادسة والسبعين، ساعدت مايوين أيضًا في كتابة الفيلم بالإضافة إلى تمثيلها دور البطولة، بالاشتراك مع النجم الأسطوري جوني ديب تُعرض هذه الدراما التاريخيّة التي ساهمت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دعمها؛ لأوّل مرّة للعالم يوم 16 مايو 2023.



فيلم جان دو باري



فيلم جان دو باري

ويُعد "جان دو باري" أول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، وأول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحي في مهرجان كان السينمائي؛ أكثر المهرجانات السينمائية شهرةً على مستوى العالم.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي دعم مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج لـ170 فيلمًا من العالم العربي وإفريقيا، ابتداءً من عام 2019 وحتى الآن.

تشترك المخرجة مايوين في بطولة الفيلم مع النجم جوني ديب؛ الذي يلعب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، بالتعاون مع كوكبة منتقاة من نجوم السينما الفرنسية، مثل بنجامين لافيرن وميلفيل بوبو وبيار ريشار وباسكال جريجوري ونويمي لفوفسكي وإينديا هير.

تلعب مايوين في شخصيّة فوبرنييه، امرأة شابة من الطبقة العاملة، متعطشة للثقافة والمتعة، تستغل ذكائها وجاذبيتها في ارتقاء قمّة الهرم الاجتماعي، لتصبح عشيقة الملك لويس الخامس عشر، الذي يستعيد بدوره شهيّته للحياة من خلال علاقته بها، ومع وقوع الثنائي في الحب بجنون، تنتقل جان إلى قصر فرساي، خلافًا لكلّ أصول اللياقة والآداب العامة، ليُلحق وصولها فضيحةً بالبلاط الملكي."

وعلّق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلاً: "مايوين صانعة أفلام من طراز خاص، و"جان دو باري" هو أدلّ مثال على ذلك؛ بما ينطوي عليه من سرد شيّق وطاقم تمثيل استثنائي وإنه لمن دواعي سرورنا المساهمة في صناعة الفيلم، ونتطلّع مع الجمهور الدولي لمشاهدته لأوّل مرّة عبر شاشة مهرجان كان السينمائي منتصف الشهر المقبل."