شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة زينب فى مسلسل جعفر العمدة.. سر أم العواجز وألقاب أخرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار فى مسلسل جعفر العمدة بين والدته التى تؤدى دورها الفنانة هالة صدقى وعايدة التى تؤدى دورها الفنانة زينة حيث طلبت الأولى من عايدة أن ترافقها فى زيارة إلى مقام أم العواجز، والحقيقة أن أم العواجر هو اللقب الشائع للسيدة زينب مع ألقاب أخرى مثل الطاهرة وأم اليتامي فما هى قصة هذه الألقاب وما سر التسميات؟

لا يعتبر الناس مسجد السيدة زينب مجرد مكان للعبادة، بل هناك ارتباطًا وثيقًا بينهم وبينه، لذا مع مرور الزمن أطلق على السيدة زينب ومسجدها العديد من الألقاب، التى يقف خلفها روايات كثيرة، مثل الطاهرة، أم العواجز، أم اليتامى.

ويرجع سبب لقب "الطاهرة"، لقصة خطبتها فعندما جاء سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار لطلب يدها للزواج من أبيها سيدنا على بن أبى طالب وأخويها فاستحى أدبا أن يذكر اسمها وقال "الطاهرة"، ومن ثم صار اللقب شائعا على ألسنة العرب.

أما عن الألقاب الأخرى، فأم العواجز وأم اليتامى جاءا من زيارتها للمدينة المنورة واعتكافها، ولكثرة عدد زوارها طلبت أن يكون فى مقدمتهم اليتامى والعواجيز لتتكفل بهم، فيجلسون ويأكلون ويرتاحون عندها، وهو ما جعل اسمها يرتبط بتواجد المحتاجين والعاجزين فى مسجدها والساعين لزيارة ضريحها.















