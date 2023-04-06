فن ومشاهير

بعد تسريب هذه الصورة الفاضحة .. القشطة سما المصري تقوم بكشف المحظور داخل الحمام ..والجمهور في ذهول و صدمه!

0 نشر
0 تبليغ

نشره منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضيه فيديو مسرب وممنوع للفنانه الكبيره داخل غرفه النوم وهي تقوم بتغير ملابسها بالكامل وقام بنشر هذا الفيديو عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبعد نشر الفيديو بساعات تصدرت الفنانه تويتر واثاره جدل داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل.

نالت الفنانه سما المصري انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بعد قيامها بنشر فيديو مدته ربع ساعه

تقوم بوصله رقص  بعد قيامها بانشاء الصفحه الرسميه لها عبر منصه سناب شات وذلك القيام بنشر فيديوهات عبره سناب شات والتي تقوم بتحقيق اكبر عدد من المشاهدات والحصول على كميه كبيره من الارباح والشهرة

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا