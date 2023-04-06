فنانة لبنانية تفاجئ الجمهور وتعلن زواجها من نفسها

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ريم الشريف متابعيها بمجموعة من الصور أعلنت من خلالها عن خبر شكَل مفاجأة للجمهور، وهو زواجها من نفسها .

نشرت ريم الشريف هذه الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” والتي ظهرت بها وهي عروس مرتدية فستانا باللون الأبيض في حفل أقامته بإيطاليا، وتحديدا في جزيرة سالينا .

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من صديقاتها، كما قامت الفنانة اللبنانية بقراءة الوعود التي شاركت البعض منها في تعليقها على الصور .

فكتبت في بداية تعليقها مستعينة بقولا ل “بوذا”: “أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك” .

تابعت: “أعود من خلال هذه الصور إلى اليوم الذي التزمت فيه بحب الذات وقلت لنفسي (نعم) .. أقمت حفل زفاف حيث تزوجت نفسي في منتجع بجزيرة سالينا” .

واختتمت الفنانة ريم الشريف قائلة: “(رحلة إلى القلب الأنثوي) مع أروع الكائنات المليئة بالحب والضوء .. اشتقت لكم جميعا” .