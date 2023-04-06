شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع خالد نبيل يشارك فى مسلسل "جعفر العمدة" بـ11 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى خالد نبيل عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" بـ 11 أغنية ، بداية من تتر البداية والنهاية والربعيات واغان أخرى داخل المسلسل ووفقاً للسياق الدرامى.

ومن الأغنيات داخل أحداث المسلسل "انسى الوجع" تقدمها مى كساب من كلمات كريم سامى، وأغنية "ملعونة الصدفة" غناء مروة ناجى، من كلمات سارة سعيد، بجانب أغنيات أحمد سعد، وجميعهم من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع خالد نبيل.

سبق وتعاون خالد نبيل مع العديد من نجوم الغناء فى العالم العربى، مثل النجمة شيرين عبد الوهاب فى ألبوم "طريقى"، وتحديدًا فى أغنيتى "لسه فى أمل"، و"على مين الملامة"، ووائل جسار فى أغنيتى "متزعلش منى"، و"وعمرى ما نسيتك"، ونوال الزغبى فى أغنية "ولا بحبك"، ونانسى عجرم فى أغنية "اتنين صحاب"،.ورامي عياش اغنية "ساعة الغروب" واليسا أغنية"حكايات"و "ارتاح و عيش"، راغب علامة أغنية "احضني اكتر"، وآدم فى أغنية "اشمعنى أنا".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.