شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ الحرب على محمود البزاوى في سوق الكانتو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لدى طه القماش "أمير كرارة"، أمل كبير في أن يحل خلافاته مع جده حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، ولكن عندما قرر لقاءه بنفسه دون أي وسيط، عرف بـ مجرد وصوله إلى السوق بـ موت جده، فى خلال أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل سوق الكانتو.



سوق الكانتو

ومع إحضاره لـ راوية "مى عز الدين "، معه ليعرفه عليها، كانت الصدمة الأكبر لـ طه، خاصة مع قوة علاقته بـ جده، وإحساسه بالتقصير تجاه، بسبب ما حدث بينهما بعد تفتيش المنزل ووجود الأذانات الخاصة بـ تقطير الكحول.

وبالتالي ستتحول صدمة طه في موت جده دون "مصالحته"، إلى نار وقوة من قبل الأول، أمام عمه شحاته القماش "محمود البزاوى"، الذى قام بيبع كل ممتلكات والده حسانين القماش لنفسه، قبل دفنه.



سوق الكانتو

ومن المتوقع أن تزيد إثارة وتشويق مسلسل سوق الكانتو في الحلقات المقبلة بسبب إحساس طه بالظلم، وشعوره بأنه يحتاج لاستعادة ما أخذ منه بالغصب.

مسلسل سوق الكانتو يدور في إطار إجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.