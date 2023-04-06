شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الدراما الفرنسي Jeanne du Barry لـ جونى ديب في افتتاح مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم عرض فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولتها الممثل العالمى جوني ديب في افتتاح مهرجان كان السينمائي هذا العام، يلعب ديب دور لويس الخامس عشر، وسيتم عرض العمل يوم 16 مايو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian".



Jeanne du Barry

يمثل فيلم Jeanne du Barry عودة كبيرة لديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثل والمخرج Maïwenn ، الذي عرضت أفلامه السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

تلعب Maïwenn أيضًا دور البطولة في الفيلم بصفتها Jeanne du Barry، والتي توصف بأنها "امرأة شابة من الطبقة العاملة المتعطشة للثقافة والمتعة، وتستخدم ذكاءها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعي واحدة تلو الأخرى" مما يجعلها المفضلة لدى الملك "ديب".

العمل يعد أول فيلم سينمائي لديب منذ فيلم Minamata الذى طرح خلال عام 2020 والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.