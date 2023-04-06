شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وبكاء من عبد الله سعد "بركات الشرقية" فى الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمع اسم الممثل الشاب عبد الله سعد، الذى يلعب شخصية بركات الشرقية فى مسلسل الكتيبة 101، بسبب خفة دمه، وروحه التى ظهرت خلال تقديمه الشخصية منذ بداية ظهوره، حيث استطاع خطف الأنظار بكل سهولة، وحضر الكثيرون أنفسهم لـ مشهد استشهاده.



عبد الله سعد

وخلال أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل الكتيبة 101، استشهد بركات الشرقية، خلال مداهمة إرهابى يدعى أبو البراء، حيث كان يتواجد داخل مزرعة فى جنوب الشيخ زويد، والذى قام الجيش بمداهمتها والقضاء على عناصرها، وذلك بعد أن قام بإنقاذ طفلة صغيرة ابنة التكفيرى من مرمى النيران.

وكانت لقطة استشهاده "صعبة"، خاصة بعد أن أكد لصديقه أن يذهب بجثته لوالدته، التى أكد لها قبل عودته إلى الجيش أنها ستكون "أم الشهيد".



عبد الله سعد

على أن تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، اليوم، على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والاعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.