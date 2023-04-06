شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة.. هل يعود رؤوف إلى شيرين مجددا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة الـ 15 والأخيرة من مسلسل مذكرات زوج بطولة النجم طارق لطفي الساعة 9:45 مساء على شاشة قناة CBC، إذ شهدت الحلقات الماضية عددا كبيرا من الأحداث، منها طلاق شيرين (عائشة بن أحمد) ورؤوف (طارق لطفي)، وترك رؤوف المنزل وبداية اكتشافه نفسه أو ما يريد بعد المشاكل الكثيرة التي عاشها مع شيرين، كما انتهت الحلقة الماضية من العمل بإصابته بحادث سير.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 15 من مسلسل مذكرات زوج، معرفة ما يحدث بعد الحادث الذي تعرض له رؤوف، وكيفية ذهاب شيرين إليه بعد نقله إلى المستشفى، كما تشهد الحلقة معرفة هل يعود رؤوف إلى شيرين وأطفاله مجددا أم يفضل حريته عليهم؟



مذكرات زوج الحلقة 9

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15

تعرض الحلقة الأخيرة والـ 15 من مسلسل مذكرات زوج الليلة الساعة 8:45 مساء، ويعاد عرض الحلقة الساعة 2 ونصف صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، الساعة 9 مساء، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

ملخص أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14 العديد من الأحداث، حيث طالبت هدى (جيهان الشماشرجي) رؤوف (طارق لطفي) بالعودة إليه، ولكنه رفض ذلك، فضلا عن خطوبة سيف (حازم إيهاب) وسلمى (جلا هشام)، وتعرض رؤوف لحادث أثناء ذهابه إلى خطوبة شقيقه.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.