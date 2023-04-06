شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 15والأخيرة.. من قاتل مي عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر متابعو مسلسل علاقة مشروعة، مساء اليوم عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة من العمل الدرامى الذى يخوض بطولته كل من ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي المقرر عرضه على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it.

وستكشف الحلقة الأخيرة عن الجانى الحقيقى وراء جريمة قتل "بثينة" مي عمر، والذى عثر عليها غارقة فى دمائها فى الحلقة الـ 14، فمن سيكون القاتل الذى ستعرضه الحلقة 15 من المسلسل حيث تدور الشكوك حول المقربين لها سواء شقيقها "شريف" محمود فارس الذى قام بتهديدها كثيراً لحصوله على المال.



علاقة مشروعة

أم سيكون طليقها "أمجد" مراد مكرم الذى اكتشف زواجها من صديقه، وكذلك الأمر حول "عمرو" ياسر جلال، و"دينا" بسنت شوقي، أو السائق "طارق"، أم أن الحلقة ستكشف عن مفاجأة غير متوقعة، فهذا ما سيكشفه مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15 والأخيرة،

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".



علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.