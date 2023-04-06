شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يحتفل بعيد ميلاده وخروجه على المعاش بحضور وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فضل المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية الاحتفال بعيد ميلاده وفي نفس الوقت يوم خروجه على المعاش مع جمهور النشاط السينمائي بسينما الهناجر ومع أصدقائه من السينمائيين وصناع الأفلام بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس صندوق التنمية الثقافية ، ورؤساء القطاعات المختلفة بوزارة الثقافة.

وحضرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومنار حسني رئيس المركز القومي للسينما والمخرج مازن لطفي ، والمخرج مازن الغرباوي ، والمستشار ماضي توفيق الدقن والمخرج عاطف شكري وآخرين والفنان لطفي لبيب، والسيناريست سيد فؤاد ،والنجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والدكتور محمد شفيق مدير التصوير ، والموسيقار محمود طلعت .

المخرج أشرف فايق قال خلال هذا اليوم من النشاط السينمائي لسينما الهناجر وهو عرض افلام مرتبطة بشهر رمضان وكان منها فيلم " عسل أسود ": في البداية وقبل عرض الفيلم أتوجه بالشكر لمعالي وزيرة الثقافة على دعمها الدائم للسينما ولكل نشاط سينمائي، كما اشكر كل الحضور من زملائي السينمائيين والمثقفين، وقد اختلطت مشاعر كثيرة لدي ما بين الفرح والحزن والشجن.

وأهدي أشرف فايق وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني باقة من الزهور كنوع من التكريم لها على دعمها وحضورها