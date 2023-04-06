الهرشة السابعة| موعد عرض الحلقة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك مسلسل الهرشة السابعة في السباق الدرامي الرمضاني 2023، الذي تصدَّر محركات البحث فور عرض حلقاته.

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تعرض حلقات على قناة «MBC مصر»، الـ10 مساءً ويعاد غدًا الـ 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى MBC مصر 2 اليوم الـ8 مساءً وتعاد الثالثة فجرًا.

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة: "أمينة خليل، عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء جلال، محمد شاهين، علي قاسم، حنان سليمان، محمد محمود"، ومن تأليف: مريم نعوم، وإخراج/ كريم الشناوي.

سُميت تلك الاضطرابات بـ"هرشة السنة السابعة"، والتي تتحدث عن أهم التغيرات النفسية والفسيولوجية التي تطرأ على كلا الزوجين، بدءًا من

السنة الخامسة وحتى السابعة، فتجعل هذه المرحلة الأصعب في عمر الزواج، وبالتالي تزيد فيها نسب الخلافات، ومن ثَمّ الطلاق.

كانت آخر المشاركات الرمضانية لـ"أمينة خليل" من خلال مسلسل " العائدون"، مأخوذة أحداثه من ملف المخابرات العامة المصرية في التصدي للإرهاب الذي عرض العام الماضي مع أمير كرارة، محمود عبدالمغني، محمد فراج، محمد عادل، هاني رمزي، إسعاد يونس، صبري عبدالمنعم، رشا بلاب، كريم محجوب، هاجر الشرنوبي.