أبرزهم الحجار والحضرة| ليالي الأوبرا الرمضانية في القاهرة والإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يقام الأحد 9 أبريل 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية، في إطار السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

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فى التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف تجسد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي حالة روحانية خاصة مستلهمة من الحضرات المصرية بمختلف طرقها كالنقشبندية، الخليلية، البرهانية.

وذلك من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى: "منها حلفت بسرك الأسمى يمينًا لـ الشيخ أحمد أبوخليل، إني جعلتك في الفؤاد محدثي لرابعة العدوية والمسك فاح لـ الشيخ صالح الجعفري وايه العمل يا أحمد وغيرها.

وفى التاسعة مساء على المسرح الصغير تقام ليلة عربية بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة حيث تقدم فرقة الفرسان عرضا متنوعا يعكس نماذج من التراث المحلى يضم أعمال

غنائية وتابلوهات فلكلورية وعدد من المدائح النبوية والمؤلفات الوطنية.

وفى نفس الموعد يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة وهابيات يضم مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

كما يقدم الفنان علي الحجار سهرة طربية على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " تتضمن باقة من أعماله الخاصة منها المال والبنون، رمى رمشه، الزين والزينة، يارب، مافيناش من الخوف، إنت المدد، أنا كنت عيدك، هنخبي ليه، ليلي، نويت أغني، يا موجة يا زرقا، بوابة الحلواني، مسألة مبدأ وغيرها.