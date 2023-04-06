“كان من أحلامي أعمل دور قصة شهيد حقيقي” .. عمرو وهبة يتحدث عن شخصيته في الكتيبة 101

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 03:50 مساءً - كشف الفنان عمرو وهبة عن شخصيته التي يقدمها في مسلسل “الكتيبة 101″، وهي شخصية الشهيد جندي مقاتل عبد الرحمن محمد متولي، أحد أبطال كمين الرفاعي .

نشر عمرو وهبة مجموعة من الصور للشهيد عبد الرحمن محمد متولي عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وكتب في تعليقه عليها: “امبارح كان بداية ظهورى كضيف فى مسلسل الكتيبة 101” .

تابع: “والحقيقة أنا كان من أهم أحلامى التمثيلية إني أعمل دور قصة شهيد حقيقى وعشان كده لما كلمونى مشكورين على دور الشهيد جندى مقاتل “عبد الرحمن محمد متولي” أحد أبطال كمين الرفاعي كنت فرحان جداً” .

أضاف: “وبالصدفة اصلاً كنت عارفه وسامع قصته من زمايله والقائد بتاعه النقيب أدهم الشوباشى.. فيارب أكون قدرت اعمله بشكل كويس ووريت جزء من بطولته” .

واصل عمرو وهبة: “واكون سبب فى فرحة وفخر أهله وصحابه والمنصورة كلها لما يتفرجو على الحلقات الجاية .. وشكراً للمخرج أستاذ محمد سلامة والمؤلف الأستاذ إياد صالح وكل القائمين على المسلسل” .

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول الكتيبة 101 التي نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية بمدينة العريش في شمال سيناء .

ويشارك في بطولته كلا من الفنانين: عمرو يوسف، آسر ياسين، نهال عنبر، إسلام جمال، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، وليد فواز، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني وغيرهم .. بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .