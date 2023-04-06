“استحملت ما فيه الكفاية” .. فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن وتتجه إلى مجال الطيران

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية المقيمة في مصر يسرا المسعودي اعتزالها للفن، معربة عن أسفها لما واجهته داخل الوسط الفني من ظلم وخذلان على حد وصفها .

وأشارت يسرا المسعودي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنها اتجهت للعمل في مجال الطيران .

فكتبت في منشورها قائلة: “بعد تفكير طويل أخذت قرار بالابتعاد عن الوسط الفني، فاستغليت شهادتي في مجال الطيران وتم قبولي في الخطوط السعودية” .

تابعت: “شكرا لنفسي التي استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط السئ .. أصبح قلبي تعيسا جدا لما تعرضت له من خذلان وظلم وقهر” .

أضافت: “وشكرا لكل الأوقات الجميلة التي جمعتني بناس حلوة ونقية .. شكرا لمصر اللي حبها سيظل في قلبي إلى الأبد .. شكرا على كل فرصة حلوة خدتها وتعرفت على ناس جدعة وطيبة” .

واختتمت: “مصر بلد الخير .. سيظل حبكم في قلبي للأبد .. سأظل أحب مهنتي التي كافحت من أجلها عمري ولكن ما يدور حولها لا يشبهني ابدا” .

يذكر أن الفنانة يسرا المسعودي كانت قد قدمت عدد من الأعمال الدرامية البارزة منها: القاهرة كابول، خلي بالك من زيزي، شارع 9، الحرير المخملي، ولاد ناس، كله بالحب، السهام المارقة وغيرها .