شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 15:هل تتنازل نيللي كريم عن الأرض فى الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدع عبد الجبار " جمال سليمان " نادرة " نيللي كريم ، بأن شقيقها مازال على قيد الحياه وأنه بالمستشفي للعلاج وطلب منها المجيء معه لرؤية رضيعها، والذهاب في صباح اليوم التالي الشهر العقاري للتنازل عن الأرض، وبالفعل ذهبت نادرة للشهر العقاري فهل ستوقع على عقد التنازل عن الأرض أم ستتراجع في اللحظة الأخيرة، هذا ماسنعرفه بأحداث الحلقة 15 مسلسل عملة نادرة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.