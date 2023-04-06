شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان الكبير علي الحجار اليوم حفلا غنائيا كبيرا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية برفقة فرقته الموسيقية ضمن السهرات الرمضانية، في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها جمهوره.



علي الحجار

وكان النجم الكبير علي الحجار أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهما حوالي 20 عاما.

وأضاف في تصريحاته انه سعيد بالعمل معه واصفًا اياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الاغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك في عدة اغانى مهمة .

وأوضح أن المرأة في حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التي تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء.