شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي: ترشيح ياسمين عبدالعزيز لي مسئولية كبيرة وأحببت التيمة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان احمد غزي كواليس مشاركته في مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، والذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي على شاشة قناة on، إذ أنه يجسد دور "طارق" شقيق مهرة (ياسمين عبد العزيز) ضمن أحداث العمل.

وقال أحمد غزي لـ ”الخليج 365” إن ترشيحه للدور جاء عن طريق الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحا: "اللي رشحني للدور ياسمين عبد العزيز ودا كان مسئولية كبيرة ليا، تجاه الدور والمسلسل، والحمد لله من أول يوم الكيميا ما بينا كانت كويسة جدا وقدرنا إننا نصدق حقيقي في اللي بنعمله، وأنا مصدق جدا إنها حقيقي أختى الكبيرة".



كواليس مسلسل ضرب نار

وعن كواليس شخصيته في العمل، أشار أن شخصية "طارق" مختلفة تماما وبعيدة عن شخصيته الحقيقية، وكان لا بعد من التحضير لها جيدا ومعرفة تفاصيل كثيرة حتى يستطيع تصديق الشخصية، وتجسيدها ببراعة، لافتا إلى أنه هناك تغييرات كثيرة في الشخصية خلال الحلقات المقبلة.

وأضاف غزي: "كواليس التعاون مع أستاذة ياسمين حلوة وممتعة جدا، وأنا اتعلمت منها حاجات كتيرة جدا، ودروس هتفضل معايا طول حياتي، وحسيت إني أنا وسط عيلتي، والكواليس مع أحمد العوضي كانت حلوة، وانبسطت فيها جدا، لأن فيها مصداقية ومتعة وراحة نفسية"، وأضاف أنه أحب التيمة الشعبية في العمل، موضحا: "أنا حسيت إن المسلسل شبه الشارع جدا، وبيحكي قصص ناس كتيرة مختلفة، ودا حمسني جدا، وحسيت إن قصة المسلسل موجودة والشخصيات موجودة بنقابلها كل يوم، وأنا بحب التيمة شعبية جدا، لأنه بحس إن دا إحنا، وأننا ناس بسيطة بنحب بعض وبنخاف على بعض".



كواليس مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أحمد غزي من مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.