كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 02:44 مساءً - أشار مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى أنه كان قد تعرض للسحر من جانب زميله عمر كمال، إلا أنه استطاع التغلب على هذا الأمر من خلال الاستعانة بالقرآن الكريم .
وجاء ذلك في رده على مواجهة شيخ العرافين له بهذا الأمر خلال استضافة حمو بيكا في برنامج “العرافة”، المذاع على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة .
فسأل شيخ العرافين حمو بيكا قائلا: “هو مين اللي عملك سحر من زمايلك عشان متشتغلش، الشيخ قالك مين؟ .. الشيخ قالك كلكم هتقعدوا وهو الوحيد اللي هيشتغل” .
ليجيب مطرب المهرجانات: “عمر كمال، عشان اقف من الشغل مشتغلش .. عرفت لما رحت لشيخ، والشيخ قالي حد اسمه عمر وفعلا كلنا قعدنا، أنا وحسن ورضا البحراوي” .
أضاف حمو بيكا: “أنا الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت وفكيته بالقرآن الكريم يغني عن أي حاجة .. وبقيت صاحب عمر كمال علشان ميعمليش حاجة تاني، كنت خايف منه، وبقيت لابس الفانلة بالمقلوب” .
كانت هذه تفاصيل خبر حمو بيكا: “عمر كمال عملي سحر عشان مشتغلش وتغلبت عليه بهذه الطريقة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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