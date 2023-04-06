حمو بيكا: “عمر كمال عملي سحر عشان مشتغلش وتغلبت عليه بهذه الطريقة”

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 02:44 مساءً - أشار مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى أنه كان قد تعرض للسحر من جانب زميله عمر كمال، إلا أنه استطاع التغلب على هذا الأمر من خلال الاستعانة بالقرآن الكريم .

وجاء ذلك في رده على مواجهة شيخ العرافين له بهذا الأمر خلال استضافة حمو بيكا في برنامج “العرافة”، المذاع على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة .

فسأل شيخ العرافين حمو بيكا قائلا: “هو مين اللي عملك سحر من زمايلك عشان متشتغلش، الشيخ قالك مين؟ .. الشيخ قالك كلكم هتقعدوا وهو الوحيد اللي هيشتغل” .

ليجيب مطرب المهرجانات: “عمر كمال، عشان اقف من الشغل مشتغلش .. عرفت لما رحت لشيخ، والشيخ قالي حد اسمه عمر وفعلا كلنا قعدنا، أنا وحسن ورضا البحراوي” .

أضاف حمو بيكا: “أنا الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت وفكيته بالقرآن الكريم يغني عن أي حاجة .. وبقيت صاحب عمر كمال علشان ميعمليش حاجة تاني، كنت خايف منه، وبقيت لابس الفانلة بالمقلوب” .