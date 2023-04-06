شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سامي "كيمز" يطارد دنيا سمير غانم فى مسلسل جت سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل كريم سامي كيمز في مسلسل جت سليمة والذي يعرض حصريًا على قناة CBC ومنصة Watch it ابتداءً من غدا الجمعة 16 رمضان، وهو التعاون الثاني الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم بعد مسرحية أنستونا، ويقدم كيمز ضمن أحداث المسلسل شخصية ملقط حرس وزير السلطان المكلف بمراقبة دنيا سمير غانم.

وقال كريم سامي كيمز عن مشاركته في المسلسل: "سعيد بتعاوني الثاني مع دنيا سمير غانم، وبتعاوني مع المنتج محمد أحمد السبكي والمخرج إسلام خيري، وبقدم في المسلسل شخصية ملقط وهي شخصية يطغى عليها الطابع الكوميدي، وهنعيش معها أحداث ومواقف مضحكة، واتمنى المسلسل يعجب الجمهور".

ويتكون مسلسل جت سليمة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول فتاة تعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.



كريم سامي كيمز

كريم سامي كيمز هو مؤلف وممثل شاب، ظهر كممثل في عدة أعمال منها أولاد رزق 2، ومؤخرًا فيلم الدعوة عامة ومسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم اللذان شارك في تأليفهما.

وبجانب أدواره التمثيلية شارك كريم سامي كيمز في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي الذي تصدر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.