شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى وفتحى عبد الوهاب "جبابرة" دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرز الأعمال الدرامية شخصياتها خلال أحداث الحلقات، إلا أن هناك نجوم يبدعون من أولى مشاهدهم في الكشف عن جوانب الشخصية التي سيقدمونها خلال الموسم الرمضانى.

وفى دراما رمضان 2023، توجد توليفة كبيرة من النجوم الذين قدموا أدوار مختلفة وجديدة عليهم، خاصة أننا اعتدنا عليهم بأدوار مهمة قريبة من القلوب، ومنهم النجمان محمود البزاوى، وفتحى عبد الوهاب.



محمود البزاوى وفتحى عبد الوهاب

النجم محمود البزاوى اعتدنا عليه في تقديم الأدوار التي تتسم بالدراما أو الكوميديا، ألا أنه يلعب في مسلسل سوق الكانتو، شخصية شحاته القماش، الشريرة، التى تحاول الوصول إلى ما تريده بأي طريقة، وتحت أي ظرف.



محمود البزاوى



محمود البزاوى

ففي الحلقة الـ 14 من مسلسل سوق الكانتو، قدم لنا البزاوى مشهدا متميزا مع بيعه دكان والده حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، لنفسه بعد ساعات من موته، من خلال استخدام ختمه، وبصمته قبل الانتهاء من مراسم تغسيله، ودفنه.



محمود البزاوى



محمود البزاوى

ألا أن البزاوى أو شحاته القماش لم يتوقف عند هذا الحد، فتابع باقى أحداث الحلقة بـ "دم بارد"، ولم يهمه موت والده، أو عواقب ما قام به، في وسط دهشة من الجميع.

أما النجم فتحى عبد الوهاب، فـ ظهر جبروت شخصياته منذ أولى الحلقات التي ظهر فيها، سواء في مسلسل سوق الكانتو الذى يلعب به شخصية رشاد الحرامى، الذى لم يقف نهمه وبحثه عن حجة السوق أمام حرمة الموت، من ضمن أحداث الحلقة الـ 14 من العمل، تسلل إلى منزل حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، بالرغم من موته منذ ساعات، دون تردد.



فتحى عبد الوهاب

ألا أن المشهد الذى أكد على عدم وجود أي مشاعر لشخصيات عبد الوهاب، كان من خلال شخصية الدكتور وحيد، الذى يقدمها من خلال مسلسل الكتيبة 101، وذلك بعد أن قام بقتل عمه الشيخ موسى "خالد الصاوى" ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من العمل، ونفذ ذلك بدم بارد، دون تردد أو خوف من العواقب.

وفى خلال الحلقة الـ 14 من مسلسل الكتيبة 101، قام بالإبلاغ عن إرهابى يدعى أبو البراء، ليبعد نفسه عن أي شكوك تربطه بموته.



فتحى عبد الوهاب