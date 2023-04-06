لأول مرة| اللبنانية عبير نعمة بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر فعاليات البرنامج الرمضاني، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يقام السبت 8 أبريل حفلين.

اقرأ أيضًا.. الأوبرا والأعلى للثقافة والمجمع العربي للموسيقى يحتفلون بيوم الموسيقى العربية



فى التاسعة والنصف مساء على المسرح الكبير ولاول مرة تقدم المغنية اللبنانية عبير نعمة حفلا بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو احمد عويضة يضم مجموعة من اعمالها الخاصة.

الى جانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية، منها : "في عصفور ، كل ما تقول لى ، وينك ، فراشة وزهرة ، يا نسيم الريح ، إفرح يا قلبي ، لبيروت ، ودّعت الليل ، يا ترى ، بصراحة ، غنّي قليلاً ، طلعت يا محلا نورها ، إعمل ناسيني ، تلفنتلك ، بلا ما

نحس ، إمتى حتعرف ، قهوة ، يا ليل الصب ، فكّر بغيرك.



كما يشهد المسرح الصغير فى التاسعة مساء سهرة عربية تقام بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة تحييها فرقة كورال عباد الشمس وتتضمن عدد من الاغانى الفلكلورية والأهازيج الوطنية التراثية منها يا يمه ، وين ع رام الله ، موطنى ، على دلعونه ، عاليادى ، بكتب اسمك يابلادى ، يا فلسطينية وغيرها إلى جانب تابلوهات من رقصة الدبكة لفرقة كنعان للثقافة والفنون .