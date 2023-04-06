ليلة السقوط الحلقة 14| طارق لطفي يعترف بحبه لصبا مبارك

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على قنوات روتانا وزاكروس وlbc، عرض طريقة وحشية لم يسبق لعمل درامى عرضها من قبل يستخدمها الدواعش لتعذيب ضحاياهم.

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حيث صور فريق المسلسل طرق تعذيب التنظيم الإرهابى داعش، للأبرياء بالموصل وسنجار، من خلال الإلقاء بالأبرياء من قمة المبانى العالية، وكذلك وضعهم فى صناديق حديدية وإغراقهم فى مياه النهر، وهى طرق وحشية كانت تهتم داعش بتوثيقها مصورة وعرضها لإثارة الذعر فى العالم، وتم رصد هذه الوقائع الحقيقية فى العمل.



كذلك تشهد علاقة الذباح، طارق لطفى، بالطبيبة جوانا، صبا مبارك، تطورًا جديدًا، حيث يعترف لها بحبه، ويطلب منها أن تبادله نفس الشعور، فتطلب منه أن يعفو عن ابنة القاضى بعد محاولته اغتيالها. وتستمر الأحداث بعد أن تتبرع جوانا بدمها لإنقاذه.



كذلك تهرب الطفلة سماهر من بيت قاضى القضاة، أحمد صيام، بمساعدة زوجته لكى تتخلص من حبسها وتهرب بجنينها بعد أن حملت

منه.



وتشهد الحلقات القادمة تصاعد كبير يوضح محاولات الجيش العراقى فى التخلص

من داعش.



يذكر أن "ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3 أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017، من إنتاج شركة بلا حدود لـ د. قيس الرضوانى، ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنانًا وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور وكندة حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم، وإخراج ناجى طعمى.