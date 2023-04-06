الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 12:50 مساءً - كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتكفل بمصاريف علاج الفنانة شيرين الطحان، التي تعاني من أزمة صحية منذ شهر تقريبا وتتواجد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات .

ووجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاستجابة لطلبها في بيان رسمي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

جاء فيه: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب نقابة المهن التمثيلية في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة .. وفقنا الله لما فيه الخير لكم دائمًا” .

وكان قد خرج المخرج عمرو عابدين بنداء استغاثة مؤخرا دعا من خلاله إلى دعم الفنانة شيرين الطحان وعلاجها على نفقة الدولة، خاصة مع ارتفاع سعر علاجها من مرض السرطان الذي تعاني منه منذ سنوات وتدهور حالتها الصحية .

كتب عمرو عابدين في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “شيرين الطحان واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جداً في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق” .

تابع: “شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لأنها ترقد حالياً في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث .. أرجو أن يصل صوتي لجميع جهات الدولة للإسراع بعلاج شيرين لأنها تحتاج لعلاج غالي جداً وبشكل سريع جداً” .

أضاف: “أتمنى أن يتم الإتصال بأهلها، أتمنى أن تقوم الدولة بعلاجها على نفقة الدولة وأتمنى أن تقف معها نقابة الإعلاميين وأيضا أدعو نقابة الممثلين وحتى إن لم تكن حصلت على العضوية العاملة ولكن لها تجارب محترمة كممثلة” .

واختتم المخرج عمرو عابدين منشوره قائلا: “أرجو أي جهة تقدر تساعد متتأخرش، الأهم أرجو من الجميع الدعاء لبنت مصرية طيبة وأصيلة وجدعة .. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعز الناس يا شيرين” .