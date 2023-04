شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد 4 مسلسلات جديدة تطرح فى النصف الثانى من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم آخر حلقات لـ 3 أعمال من الموسم الرمضانى 2023، حيث شهد هذا الموسم تقديم عدد من الأعمال القصيرة، ذات الـ15 أو 20 أو 10 حلقات، التى تنوعت بين الكوميديا والتشويق والأعمال الاجتماعية، منها أعمال مثل مذكرات زوج لطارق لطفى، والصفارة لأحمد أمين، والكتيبة 101 لعمرو يوسف وآسر ياسين، وأعمال أخرى سوف تعرض تباعا فى الجزء الثانى من رمضان.

وتعرض اليوم آخر حلقات مسلسل مذكرات زوج، ومسلسل الصفارة، ومسلسل علاقة مشروعة، على أن ينتهى عرض مسلسل الكتيبة 101 يوم 20 رمضان الجارى.



مسلسلات النصف الثانى من رمضان 2023

كشف مستعجل على DMC

تعرض قناة dmc فى الجزء الثانى من رمضان مسلسل "كشف مستعجل"، الذى سيتكون من 15 حلقة، ويعرض مسلسل "كشف مستعجل" على شاشة قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحا، و 1.30 ظهرا، بينما يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا، بعد عرضه في النصف الأول من رمضان على منصة watch it.

وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.



كشف مستعجل

تحت الوصاية على DMC

كما يعرض مسلسل تحت الوصاية على شاشة DMC، فى الجزء الثانى من رمضان فى إطار 15 حلقة، بداية من يوم الجمعة المقبل على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، وذلك بعد الانتهاء من مسلسل "الصفارة" لأحمد أمين.



تحت الوصاية

جت سليمة على CBC

بينما تعرض قناة cbc في الجزء الثاني من رمضان مسلسل "جت سليمة"، في إطار 15 حلقة، وينطلق عرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، غدا الجمعة 16 رمضان على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، وذلك بعد الانتهاء من عرض مسلسل "مذكرات زوج" لطارق لطفي في الجزء الأول من العمل.



جت سليمة

حرب على ON

وتعرض قناة " ON " في الجزء الثاني من رمضان وفي إطار 10 حلقات مسلسل "حرب"، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان، حيث يعرض العمل الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، وتأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، بعد الانتهاء من عرض مسلسل "الكتيبة 101" في الجزء الأول من رمضان.