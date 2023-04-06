شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة دينا الشربيني تتلقى العزاء فى والدها بمسجد المشير طنطاوى .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الجمعة عزاء محمد الشربيني والد الفنانة دينا الشربيني الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من مساء يوم الثلاثاء الماضي، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأعلنت دينا الشربيني موعد ومكان العزاء من خلال حسابها على "انستجرام"، إذ كتبت عبر خاصية "الاستوري": "سيقام عزاء والدي وحبيبي السيد/ محمد الشربينى يوم الجمعه الموافق 7 أبريل بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس نسالكم الدعاء.

وشيعت جثمان والد دينا الشربينى أمس الأربعاء، وحضر الجنازة المخرج أحمد شفيق ومجدى بدر وعمر السعيد وكندة علوش، ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، وصبا مبارك

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم النجم عمرو دياب الذي كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

كما حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: "البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي".

بالإضافة إلى الفنان حلا شيحة التي واست دينا الشربيني وكتبت تعليقا: "إحنا في شهر مبارك، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده".

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.