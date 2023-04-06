شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ابتلاءات لأحمد العوضي فى الحلقات الأولى من مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل ضرب نار تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية "جابر" التي يجسدها النجم أحمد العوضي، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبيرفى الحلقات الماضية، إذ عانى جابر (أحمد العوضي) منذ بداية العمل من عدد من الابتلاءات، حتى قرارة النهائي بالانتقام ممن ظلمه.

جابر يهرب من قريته

كان أول هذه الابتلاءات التي أصابت جابر، خلال الحلقة الأولى من العمل، وبعد قيام ابن عمه بقتل أحد كبار القرية، اضطراره للهرب من قريته إلى القاهرة تحديدا في شبرا، وترك أهله وعائلته، ومحله، والبحث عن مكان للعمل والإقامة، وخلال الحلقة 6 من العمل، يأتي قرار رسمي بإبعاده عن القرية لمدة عام كامل، بعد قرار المجلس العرفي.



أحمد العوضي في ضرب نار

جابر يفقد أرضه ومحله

وخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل ضرب نار، يفقد جابر الأرض الخاصة بعائلته، بعد إشعال رزق (ضياء عبد الخالق) النار بها، فضلا عن قيام سامي (أحمد الرافعي) بحرق الورشة الخاصة به، ليقنعه بالعمل معه في توزيع الأدوية المغشوشة.

وفاة والدة جابر

وبعد أن تتحسن حالة جابر نوعا ما، فبعد زواجه من مهرة (ياسمين عبد العزيز)، والسعادة التي يعيشان بها في بداية زواجها، تتوالى الأزمات والابتلاءات إذ يعلم جابر أن الأدوية التي يعمل بها برفقة سامي، ما هي إلا أدوية مغشوشة ومجدولة، وخلال الحلقة 9 من العمل تأتي الشرطة إلى منزل جابر للقبض عليه بهذه بتهمة توزيع الأدوية المغشوشة، وفي نفس التوقيت يأتي إليه خبر وفاة والدته التي تعلق بها بعد وفاة والده، فيقوم بالهرب من الشرطة والذهاب إلى جنازتها في مشهد مؤثر.



ضرب نار

حبس جابر وخلع مهرة له

وعند عودته إلى القاهرة يذهب إلى الشرطة ويسلم نفسه، وتثبت القضية عليه، ويحكم عليه ظلما بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وعند دخوله إلى السجن يرفض تبرئة نفسه أمام مهرة، فيكون رد فعلها رفع قضية خلع عليه، وكسبها بسبب وجوده في السجن، ويفقد حب حياته.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.