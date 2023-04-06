شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو.. فتحي عبد الوهاب وحمدي هيكل يبدعان في تجسيد علاقة الأب والابن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الأحداث الدرامية والمتشابكة والحكايات التي يقصها مسلسل "سوق الكانتو"، تلفت الأنظار علاقة الأب والابن بين حمدي هيكل وفتحي عبد الوهاب، أو (حسونة) و(رشاد) الذين يلتصق بهما وصف الحرامي.

شخصية كل من (حسونة) حمدي هيكل، وفتحي عبد الوهاب (رشاد) تتضح تفاصيل كل منها مع تتابع أحداث مسلسل "سوق الكانتو"، فمع الوهلة الأولى رأينا (رشاد) شخص سيء السمعة وسارق ويدير المكائد لعائلة (طه القماش) ثم مع تفاصيل أخرى نجد جانبا آخر به يحمل هموما خاصة لنصبح فيها أكثر قربا لشخصيته كما نراه يعشق (فاطمة) طليقة (صالح) الغائب، كما أنه يبحث عن حقه في السوق،

أما (حسونة) فهو ذلك المحتال الذي يرمي نفسه أمام السيارات لكي يبتز سائقيها ماليا، ويعيش حياة ضنك، وسط وصمة عار وصفة الحرامي تلتصق باسمه، لكن مع تفاصيل المسلسل نكتشف أمور أخرى تجعل المشاهد يتعاطف معه.

تفاصيل الشخصيتين تتضح مع تتابع الحلقات، لنفهم سر هذه العلاقة الخاصة بين الأب بالابن، إذ اعتدنا في المسلسلات الدرامية على أن يكون الابن سييء الخلق مع والده أو أن يعامله الأخير بجفاء، لكن في "سوق الكانتو" يبدو واضحا أننا أمام ابن بار بوالده وأب ناصح لابنه ويسعى لأخذ ما يعتقد أنه حقه.

مشاهد كثيرة جمعت بين فتحي عبد الوهاب وحمدي هيكل ليقدما أداءً متناغما، يسخران فيه من حياتهما الضنك تارة، ويسخر الأب من زوجته تارة أخرى، فيما نراهما في مشاهد أخرى يتفقان على البحث عما يثبتت أحقيتهما في السوق، إضافة إلى الكثير من الحكي عن الماضي وكيف أن تهمة السرقة تم تلفيقها للأب بسبب علاقته بـ (نبوية) من عائلة (طه القماش).

وصيغت تفاصيل علاقة الحب بين (رشاد) ووالده بحرفية تامة، كتبها مؤلف العمل هاني سرحان، وأخرجها حسين المنباوي، لتعد أحد أبرز الشخصيات والعلاقات العائلية في دراما رمضان 2023.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.