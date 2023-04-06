شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة اليوم على قناة cbc الساعة 4.30 مساء والإعادة الساعة 11 مساء والساعة 6.15 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، فيما تعرض على قناة cbc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 5.10 مساء.

وشهدت الحلقة 14 من المسلسل أحداثا متسارعة، حيث نشرت صفحة cbc كوميكس تنمر فوقية – شيماء سيف على زوجها أكرم – محمد ثروت، بسبب الشنب، حيث أكدت له أنه من عائلة "أبو شنب" ليؤكد لها أن الشنب في عائلته تعود إلى الجينات، وذلك اثناء حوار ابنة خالتها التي ترغب في الزواج من أدم الشرقاوى ابن يسرا.

أبطال وقصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، المطرب عنبة، سماء إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، صفاء جلال، منير مكرم، علاء مرسى، أحمد عبد الوهاب، عبد الله مشرف وضيفا الشرف مى كساب وبيومى فؤاد تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

وتدور أحداث المسلسل حول دكتورة الاعلامة سميحة جاهين السويسى المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها.. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنها وبنتها لتفاجأ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها.