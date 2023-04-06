شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم John Wick: Chapter 4 لـ كيانو ريفز يحقق 247 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم John Wick: Chapter 4 إيرادات وصلت إلى 247 مليونًا و295 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Lionsgate، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و49 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات إلى 125 مليونًا و 295 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 122 مليونا دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم شركة لايونز جيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف "R"، منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية)، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باطراد مع كل جزء جديد.

حقق الجزء الثاني عام 2017، إيرادات وصلت إلى 30.4 مليون دولار، وطرح الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.