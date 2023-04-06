شكرا لقرائتكم خبر عن كل حلقة تنتهى بسؤال أو أكثر عن مسار شخصيات مسلسل سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تنتهى حلقات المسلسلات الدرامية بنهايات تترك المشاهد في حالة انتظار وتأهب لما ستشهده الحلقة التالية، ألا أن مسلسل سوق الكانتو، تنتهى حلقاته دائما بسؤال، أوعدة أسئلة حول مسارالشخصيات، حيث ينتظر المشاهد إجابتها التي من الممكن أن يجيب عنها المؤلف هانى سرحان في الحلقة التالية أو يترك المتابع في حالة انتظار أكثر.

وبالتالي فأن حالة الانتظار التي يترك لها مجال في الأغلب مع نهاية كل حلقة، هي ما أضفت نوعا مختلفا من التشويق على أحداث مسلسل سوق الكانتو، وأشاد به الكثيرون، بسبب طبيعية العمل المختلفة، خاصة وأنه يدور فى زمن مختلف عنا، بطبيعة حياة مختلفة، وأزياء، كما أن عدد حلقات المسلسل 30 حلقة، وليس 15 حلقة، مما يعطى مساحة أكبر لـ إضافة أحداث أكثر، وإضافة العديد من المشوقات للعمل.



سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يدور في إطار إجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.