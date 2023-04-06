فعاليات تكريم محمد منير في "هل هلالك" بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الكينج محمد منير في فعاليات النسخة السابعة من برنامج "هل هلالك"، احتفالاً بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور ورعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وخالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

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جاء في قائمة التكريم إسم الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، بجانب أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب

أكتوبر.

بجانب الفنان بيومي فؤاد والفنان وصبري فواز والفنان محمد رياض والفنان محمد رياض.

وأحيت الفنانة ريهام عبد الحكيم الاحتفالية بعدد من الأغنيات الدينية والوطنية، وأغاني الزمن الجميل.

تقام فعاليات "هل هلالك" بدداية من الـ 8 حتى 22 من إبريل الجاري.