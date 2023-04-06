احمد البشير يكذّب مي العيدان بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 03:50 صباحاً - كذّب الاعلامي العراقي احمد البشير بشكل غير مباشر الاعلامية الكويتية مي العيدان بعد قولها انها لم تسمع به قبل رده عليها على خلفية أزمة مسلسل “دفعة لندن”.

رد احمد البشر جاء عبر تعليق كتبه على خبر كانت قد نشرته الخليج 365 حي نشر صورة من بوست من حساب مي العيدان على انستغرام تحدثت فيه عن برنامجه “البشير شو”.

وعلق البشير على الصورة بكلمة واحدة حيث تساءل: “اكيد؟”.

وكانت مي العيدان قد انكرت معرفتها بالاعلامي العراقي عبر ردها على احدى متابعاتها حيث قالت “وليش حبيبتي زعلانه عادي مافيها شي حقه مايعرفني حتى انا ما اعرفه ولا عمري سمعت فيه بس لما سوو التغريده المزوره سويت سيرج عنه عرفت ان مذيع عنه برنامج يسخر فيه من الفاسدين بالعراق انا ماعندي اهتمام بالشأن العراقي . . الفن يمكن لكن شأن العراق بشكل عام وسوالف حكومتهم والاوضاع عندهم اخر همي مو شغلي انا لي في بلدي غير جذيه مايخصني ولا ملزومه اعرف كل واحد ف انتي ليش زعلانه حتى انا ما اعرفه الله يوفقه”.