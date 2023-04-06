تأثر أحمد بدير اثناء حديثه عن وفاة نور الشريف وحسن حسني.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 03:50 صباحاً - بدا التأثر واضحا على الفنان المصري أحمد بدير أثناء حديثه عن وفاة كل من الفنان نور الشريف، والفنان حسن حسني.

ونوهّ احمد بدير الى أنه يفتقد لحسن حسني في المسرح والحياة العامة، حيث إنهما عملا لسنوات طويلة، بالإضافة إلى المشاركة في الكثير من الأفلام.

وأضاف أحمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”: “حسن حسني لم يكن صديق فني لكن كان أخ وعشرة كبيرة، وأستاذ نور حبيب عمري”.

وتابع: “في ناس كتير محضرتش دفنة الفنان حسن حسني؛ عشان مكنوش يعرفوا الميعاد”.

وأشار الفنان أحمد بدير، إلى أن الوسط الفني يتصف بالتراحم والاهتمام، متابعًا: “نور الشريف وحسن حسني وحشوني جدًا.. كنت بقول لنور الشريف يا أستاذ”.