شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. أكشن ودراما في أول فيديو للجزء الثانى من فيلم Extraction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نيتفلكس أول لقطات من الجزء الثانى لفيلم Extraction، العمل الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى كريس هيمسوورث، ومن المقرر أن يطرح يوم 16 يونيو المقبل.

وسبق وكشف هيمسوورث عن أول صور من كواليس تصوير الجزء الثانى من فيلم الأكشن والإثارة Extraction، منذ عدة أسابيع، والذي يصوره في أجواء جليدية، حيث يدورالفيلم حول تايلر ريك "كريس" هو أحد الجنود المرتزقة الذى ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين إثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

واحتفى هيمسوورث مؤخراً بالجوائز التى حصدها الجزء الأول من فيلمه الأكشن Extraction الذى حقق عدد مشاهدات قياسية عبر إحدى المنصات الأمريكية، بحفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، تزامناً مع تحضيرات وتصوير الجزء الثاني.

وشارك هيمسوورث متابعيه وجمهوره بصورة منذ عدة أسابيع من استعداداته فى التدريبات، حيث يستعرض فيها عضلاته تزامناً مع تصوير فيلمه الجديد Extraction 2، الذى يتم تصويره حالياً فى عدد من دول شرق آسيا، ليعلن عن اكتمال فورمته، استعدادا للأعمال السينمائية التى سيخوضها خلال الفترة القادمة.