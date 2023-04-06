جولة داخل منزل هيفاء وهبي: الجمهور مصدوم من شدة الفخامة.. “ترف ورفاهية تفوق الخيال”!! – صور

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 02:44 صباحاً - تعتبر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من أجمل النجمات في الوطن العربي، وجمالها ساعدها في كل النجاحات التي حققتها خلال مسيرتها الفنية الكبيرة.

هيفاء وهبي مُقلّة في نشر العديد من الصور والفيديوهات من داخل منزلها، ولا تتحدث عن حياتها الشخصية كثيرًا لانها تحافظ على خصوصية واستقرار عائلتها.

منزل هيفاء وهبي

وقد رصدت “الخليج 365” من خلال بعض الصور التي تنشرها النجمة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعض الصور من داخل منزلها الفخم في لبنان، والتي توضح رقي وفخامة هذا المنزل.

إطلالة ساحرة تتزين بالأشجار

ويقع منزل هيفاء وهبي في العاصمة بيروت ويعد من افخم منازل النجوم حيث يقع في وسط المدينة وتطل احدى زواياه على البحر من جهة وتشرف الزاوية الاخرى على الجبل ويتمتع المنزل بباحة واسعة تتزين بالاشجار والازهار

وتمارس النجمة هيفاء وهبي الرياضة مع والدها في حديقة المنزل، وزينت ارجاء المنزل بالجدران الزجاجية على شكل مرايا تعكس جمال وروعة المكان

ثريا قدرها 150 الف دولار اميركي

والملفت للنظر أن وهبي زينّت مدخل منزلها بكلمة “الله” مرصعة بالأحجار الملونة. ولعل العنصر الأكثر جذباً للزائر هو الثريا التي بلغت تكلفتها أكثر من 150 ألف دولار أمريكي!

غرفة الجلوس

غرفة جلوس هيفاء وهبي يطغى عليها البيج والرمادي والأبيض مع بعض اللمسات البسيطة بألوان جريئة فيأتي تضارب بديع بين الألوان الصارخة والدافئة ينعش ديكور المنزل.

كما تميز منزل هيفاء زهبي بتناسق الالوان داخله، فاختارت اللون الزهري الناعم لمقاعد غرفة الجلوس/ كذلك يوجد مقعد باللون الازرق المائي يضفي على المكان لمسة ساحرة.

غرفة جلوس ثانية رمادية

غرفة جلوس أخرى باللون البيج الضارب إلى الرمادي اختارتها هيفاء، تشي بالأناقة والراحة في الوقت نفسه. ومن المعروف أن غرف المعيشة البيج تبدو كبيرة في المنازل الكبيرة أو الشقق الصغيرة، وكثيراً ما يوصي المصممون باستخدام هذه النغمة في تصميم الأرضيات أو الجدران أو الأسقف. فالديكور الداخلي مع ديكور البيج مثالي لأي نمط.

ركن آخر للجلوس زهري اللون

في منزل هيفاء وهبي غرفة جلوس جعلت مقاعدها باللون الزهري، وتجلس فيها الفنانة غالباً لتتابع معجبيها من خلال اللابتوب الخاص بها. إن اختيار هيفاء وهبي للون الزهري يأتي ربما لأاه يشعر من يعتمده بالتغيير والتميّز. لذا، إختاري لغرفة جلوسك لوناً يدل على شخصيّتك ويكون مريحاً للنظر.

غرفة للأحذية والحقائب!

اما غرفة ملابس هيفاء وهبي فمساحتها واسعة وتصميمها مميز للخزانات، كما تمتلك هيفاء وهبي غرفة مخصصة للأحذية والحقائب

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51

وكانت منذ أسابيع قليلة قد احتفلت هيفاء وهبي مع الأصدقاء والعائلة بعيد ميلادها الذي يوافق 10 من مارس، واختارت للمناسبة بنطلون بالأبيض والأسود مع توب قصيرة من دون أكمام باللون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر المتموج.

وأقيم الاحتفال في أحد مطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تواجدت والدتها معها وشقيقتيها هنا وعليا وعدد من الأصدقاء، وشكرت هيفاء الدكتور روي مطران على الاحتفال الذي جمع أفراد العائلة، وقامت بتقطيع قالب الحلوى الضخم الذي كُتب عليه “الواحدة والوحيدة الديفا”.

حفل عيد الفطر في أبو ظبي

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

شارك في الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

الخليج 365

الخليج 365