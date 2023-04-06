كريم فهمي: “زيي زي أي راجل عينه زايغة ومراتي قفشتني قبل كده”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 02:44 صباحاً - اجاب الممثل المصري كريم فهمي عن سؤال عن ممثلة شككت زوجته دانيا البناوي في وجود علاقة بينهما.

وقال فهمي، خلال الجزء الثاني من برنامج “”أنا والقناع””، المذاع على قناة “«”الحياة”»”: “والله ولا واحدة ولا ممثلة ما حصلش”.

غير ان كريم فهمي اردف قائلا “اتقفشت اكيد بس ما فيش ممثلات اصل الشغل غير الحياة الطبيعية”.

وتابع “زيي زي اي راجل اتقفش بتحصل كثير واي راجل عينه زايغة بس انا في الشغل ما اشوف حد ومن لما ابتديت الشغل كل الممثلات اللواتي اشتغلت معهن اخواتي وحبايبي وصحابي”.

من ناحية اخرى، كشف كريم فهمي سبب عدم نشر صور بناته على السوشيال ميديا قائلا “انا بناتي خط احمر لن اسمح لحد ان يجيب سيرتهم ابدا”.