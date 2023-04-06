شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 14.. الأمر بقتل ياسر جلال وابنه بعد تورطهما مع تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
قام الضابط "أسامة" نضال الشافعى بالتحقيق مع "شريف" محمود فارس، وأخبره أن تهديدات لشقيقته "بثينة" مي عمر، لم يكن فى استطاعته أن ينفذها، وأنه يهدد على الفاضى، وأخبره بأنه كان يذهب لشقيقته ويحصل منها على بعض المبالغ المالية.
وقام الضابط "أسامة" بالتحقيق ايضا مع "أمجد"، وسأله عن علمه بزواج طليقته "بثينة" من صديقه "عمرو"، وأخبره بعلمه بذلك من شقيقها الذى لم يره من قبل، كما أخبره "أمجد" بأنه تزوج من صديقتها "دينا" بسنت شوقي، ولتى حقق معها أيضا، وأخبرتها بأن آخر مرة قابلتها كان وقت وفاة جنينها بالمستشفى، ولم تتحدث معها مرةأخرى، وإنها كانت بمثابة شقيقتها.
واستجوب الضابط "أسامة" "طارق" السائق، وأخبره بأن القتيلة اتهمته بسرقة ساعة ألماظ وقام "عمرو" بطرده، ولكنه بعدما تأكد من براءته قام بإعادته لوظيفته مرة أخرى ولكنه لم يتعامل مع زوجته "بثينة" مرة أخرى.
وانتهت الحلقة بتلقى رجال تجار المخدرات أمرا من رئيسهم بالتخلص من "عمرو" ياسر جلال وابنه "أحمد" عمر رزيق، وصديقه، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.