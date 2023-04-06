شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 14.. الأمر بقتل ياسر جلال وابنه بعد تورطهما مع تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، اتصال "عاليا" داليا مصطفى بـ"عمرو" ياسر جلال ولكنها وجدت هاتفه مغلقا، واتصلت على الشركة واكتشفت بأنه لم يذهب للشركة كما أن رجال المباحث سألوا عنه.

قام الضابط "أسامة" نضال الشافعى بالتحقيق مع "شريف" محمود فارس، وأخبره أن تهديدات لشقيقته "بثينة" مي عمر، لم يكن فى استطاعته أن ينفذها، وأنه يهدد على الفاضى، وأخبره بأنه كان يذهب لشقيقته ويحصل منها على بعض المبالغ المالية.

وقام الضابط "أسامة" بالتحقيق ايضا مع "أمجد"، وسأله عن علمه بزواج طليقته "بثينة" من صديقه "عمرو"، وأخبره بعلمه بذلك من شقيقها الذى لم يره من قبل، كما أخبره "أمجد" بأنه تزوج من صديقتها "دينا" بسنت شوقي، ولتى حقق معها أيضا، وأخبرتها بأن آخر مرة قابلتها كان وقت وفاة جنينها بالمستشفى، ولم تتحدث معها مرةأخرى، وإنها كانت بمثابة شقيقتها.

واستجوب الضابط "أسامة" "طارق" السائق، وأخبره بأن القتيلة اتهمته بسرقة ساعة ألماظ وقام "عمرو" بطرده، ولكنه بعدما تأكد من براءته قام بإعادته لوظيفته مرة أخرى ولكنه لم يتعامل مع زوجته "بثينة" مرة أخرى.

وانتهت الحلقة بتلقى رجال تجار المخدرات أمرا من رئيسهم بالتخلص من "عمرو" ياسر جلال وابنه "أحمد" عمر رزيق، وصديقه، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.