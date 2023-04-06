شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 4 أفلام قصيرة للمخرج رومانى سعد ضمن نشاط نادى السينما بالأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نادي سينما الأوبرا بإشراف الدكتور خالد داغر وتنظيم نورا غنيم بعرض 4 أفلام قصيرة للمخرج روماني سعد، الأفلام الأربعة تدور في إطار أجتماعي متعلق بقضايا الأسرة والمرأة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

شارك في الندوة الفنان محمد أبو داود والمنتج الفني ليليان رمسيس والمخرج روماني سعد وأدارة الندوة الدكتورة هبة حمزة.



المخرج روماني سعد



محمد أبو داود



الدكتورة هبة حمزة



محمد أبو داود



عرض 4 أفلام قصيرة للمخرج روماني سعد ضمن نشاط نادي السينما بالأوبرا

وعرض فيلم "بدلة وفستان" بطولة النجمة سيمون ومارينا وأبانوب مجدي وفيلم رسالة إلى الله بطولة النجم محمد أبو داود ولاشينه لاشين ورامي صليب ودينا فهمى وثائقية "شغلانة رجالة "و"أنا مش كومبارس".

العرض شهد حضور النجوم والفنانين المشاركين في الأفلام، مدير التصوير فادي سمير ومصمم الحركة چون ميلاد ومؤلف الموسيقي استيڤن البرت والمونتير چاك لورانز ويوسف ماكين وسامح سمير ومهندس الصوت سامح عطا ورمزي زكا وستايلست ڤيدا.

وقال روماني سعد، خلال اللقاء الأفلام القصيرة تعطينا فرصة لمناقشة قضايا مجتمعية تقدر تحقق انتشار جيد علي السوشيال ميديا بعكس الأفلام الطويلة التي تخضع لمتطلبات العرض التجاري والمرأة هي مرأة المجتمع، و صورته الجميلة تعكس معني الحرية والمساواة.