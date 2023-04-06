شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 14.. نضال الشافعى ضابط شرطة يحقق فى جريمة قتل مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، ظهور نضال الشافعى بدور "أسامة" ضابط شرطة ويقوم بالتحقيق فى جريمة قتل "بثينة" مي عمر.

وبعدما أجريت التحريات وجدوا بعض الخلافات بينها وبين شقيقها "شريف" محمود فارس، وكل الأشخاص الذين يتواصلون مع "بثينة، وأمر بضبطهم وإحضارهم للقسم، وبالفعل ذهبت قوة من قسم الشرطة وألقوا القبض على "أمجد" مراد مكرم، و"دينا" بسنت شوقي، و"شريف" محمود فارس، و"طارق" سائق "عمرو" ياسر جلال، لاستجوابهم كما استجوبوا حارس العقار وزوجته اللذين كشفا بعض التفاصيل التى تخص حياة "بثينة".

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.