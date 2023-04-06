شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 14.. ياسر جلال مطالب بدفع مليون جنيه لإنقاد ابنه من تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، اعتراف "عمرو" ياسر جلال لابنه "أحمد" عمر رزيق بتفاصيل زواجه من "بثينة" مي عمر، واعتذر له.



مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14



مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14



مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

وروى "أحمد" لوالده الأزمة التى يمر بها بعد ان وقع ضحية فى تجارة المخدرات بتوصيل بضاعة وقام بإلقائها بعدما رأى كمين شرطة، ومطلوب منه مليون جنيه، وذهب "عمرو" مصطحباً ابنه إلى مكان تجار المخدرات، وطلبوا منه إحضار مليون جنيه، وأحضره لهم ولكنهم تحفظوا عليهم لبعض الوقت بسبب معرفة "عمرو" لمكانهم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.